Sergen Yalçın'dan Antalyaspor maçı sonrası taraftara mesaj!

Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, puanını 55’e yükseltti. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İYİ OLDU"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Değişik oyuncularla oynadık. Bazı oyuncularımıza az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele etti. Maçta uzun dönemde kontrol bizdeydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak iyi oldu.

"KUPA HEDEFİMİZ VAR"

Kupa hedefi olduklarını söyleyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Hedefe oynar bir pozisyonda değiliz. Kendi pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynadığımız maçları kazanmaya çalışacağız. Yaşadığımız sıkıntılar bu pozisyonda kalmamıza neden oldu. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Serkan çalışıyor. Nasıl bir kadro kurabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz.

"TARAFTAR SABIRLI OLMALI"

Taraftara seslenen Sergen Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Taraftarın ilgisi olması güzel. Bundan hep mutluluk duyuyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Bayağıdır gelen sonuçlar güvensizlik yaratıyor. Bunu biliyoruz. Ciddi bir yapılanma dönemindeyiz.

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Sergen Yalçın ayrıca şunları dedi:

Devre arası takımı güçlendirdik. Çalışıyoruz taraftarın mutlu olması için. Çok çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene taraftarımız hedefe oynayan ve onları mutlu edecek takım görecek diye ümit ediyoruz.

"MORALE İHTİYACIMIZ VARDI"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleleri ve konsantrasyonlarından dolayı oyuncularını tebrik eden Sergen Yalçın, “Kazanmak tabii ki güzel. Morale ihtiyacımız vardı. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi diyebiliriz. Gollerin haricinde baya pozisyonumuz vardı. 4-5 bölgede farklı oyuncularla oynadık. İyi bir akşam olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ligde biraz hedefsiz kaldık. Bu maçlarda oyuncuları konsantre etmek zor oluyor. Ama çocuklar konsantreydiler ve tebrik ediyorum kendilerini” ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ YAVAŞ ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN PLANLARINI YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Gelecek sezonun planlarını yapmaya başlamalarının gerektiğine vurgu yapan Yalçın, “Emirhan ve Bilal yeni döndüler. Bilal yeni antrenmanlara başladı. Bilal’in randımanlı olması 1-2 haftayı bulur. Oyuncuları hangi bölgede ihtiyacımız varsa orada oynatıyoruz. Lig uzun bir maraton. 2-3 bölgede oynayabilen oyuncunun olması avantaj. Fırsat bulduğumuz zaman elimizdeki bütün oyunculara süre veriyoruz. Ligde farklı oyuncu gruplarıyla oynayabiliriz. Yavaş yavaş önümüzdeki senenin planlarını yapmamamız gerekiyor. Oyuncularla ilgili karar vermemiz gerekiyor. Oyuncuların performansı ve mental durumu iyiydi. Ligde bir hedefimiz yok ama oyuncular konsantreydi” sözlerini kullandı.

"JOTA BİZDE KİRALIK"

Jota Silva’nın performansı ve takımdaki geleceğinin sorulması üzerine Sergen Yalçın, “Jota bizde kiralık. Bizim oyuncumuz değil. Kiralık olan başka oyuncular da var. Oyuncularla ilgili sezon sonunda bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Kullanarak son durumlarını görmek istiyoruz. Oyunda kaldığı süredeki performansı bence iyiydi” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA FARKLI YERDE OLACAĞIZ"

Gelecek sezon daha farklı bir pozisyonda olacaklarına inandığını belirten Sergen Yalçın, “Beşiktaş kurtarıcı olarak gelinebilecek bir kulüp değil. Burası büyük bir camia. Sezon başında göreve başlamak çok daha mantıklı. Kadro kurulumunu, kampını siz yapıyorsunuz. Teknik direktör olarak sezon başlamadan gelmek çok daha doğru. O daha çok küme düşmemeye oynayan camialar için geçerli. Tabii ki hedefe oynamak istiyoruz. Taraftara da sabrettikleri için teşekkür ediyorum. Bu işler 1-2 ayda olacak işler değil. Ligdeki pozisyonumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Lig 4’üncülüğü başarı değildir ama durumumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki seneyi bekleyelim” sözlerini sarf etti.

"LUCESCU BENİM HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ YERİ OLAN BİRİSİ"

Son olarak geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Mircea Lucescu ile ilgili konuşan Yalçın, “Lucescu benim hayatımda çok önemli yeri olan birisi. 2002’de Galatasaray’da şampiyon olduk, 2003’te birlikte Beşiktaş’a gelip şampiyon olduk. Hocalığının yanı sıra çok iyi bir insandı. Bizim diyalogumuz harikaydı. Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Lucescu’yu Beşiktaş camiasının adamı olarak görebiliriz. Allah rahmet eylesin” diyerek sözlerini tamamladı.