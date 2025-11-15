Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sözleri: Hiç kimseye tanımadığım toleransı ona tanıdım

Beşiktaş'ta son günlerde Rafa Silva'yla ilgili kriz olduğu yönünde iddialar ayyuka çıkmıştı.

Konuyla ilgili gözler Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Siyah-beyazlı camianın hocası Sergen Yalçın'dan Silva kriziyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

YALÇIN TEK TEK ANLATTI

Gerçekleri anlatacağını söyleyerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın "Kendi çalıştığım oyuncuyla ilgili özel şeylerimizi burada ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz. Teşekkür ederiz. İş ahlakımızı sorgulamaya başladınız. Benim hiç söylemediğim sözleri yazdınız sosyal medyada. Hiç idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim." dedi.

Yalçın, Rafa Silva'ya kapılarının açık olduğunu ancak menajerinin tavırlarını tasvip etmediğini belirtti.

"DİYORLAR Kİ MOBBING UYGULUYORSUN"

Yalçın, Silva'ya hiçbir şekilde mobbing uygulanmadığının, aksine oyuncunun son derece rahat bırakıldığının altını çizdi.

Sergen Yalçın, "Bana diyorlar ki, oyuncuya mobbing uyguluyorsun. Bunları nereden çıkarıyorsunuz? Bunları söyleyen insanlara tavsiyem, doktora, psikologa gitsin. Tavsiyem o. Sosyal medyada ve televizyonda psikologluk insanlar var. Gitsinler, çok faydası olur." şeklinde konuştu.

"BUGÜNÜN OLAYI DEĞİL"

Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

"Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım."

"İDMANLARA ÇIKMAYACAĞINI VE MAÇLARDA OYNAMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık. Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok. Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi."

"RAFA'YA KARIŞMAYIN DEDİM"

"Bu olaylar olduktan sonra ekibime 'Rafa'ya karışmayın' dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı ve idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı."

"KAPIMIZ AÇIK, GELSİN OYNASIN"

"Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı! Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Biz de bugün varız, yarın yokuz. Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar..."

"HİÇ KİMSEYE TANIMADIĞIM TOLERANSI SILVA'YA TANIDIM"

"Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyunculara bile sorabilirsiniz. Kriz yönetilemedi gibi bir şeye katılmıyorum. Yönetemesek, çok daha farklı sonuçlara giderdi. En azından karşımızda oturup konuşabileceğimiz bir futbolcumuz var. Bir şeyin koptuğu yok. Ama sıkıntı da bunlar. Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor. Türkiye'ye en fazla Portekizli getiren yöneticiyim, hepsiyle sürekli görüşüyorum. Rafa değişik bir karakter. Biz yapamadıysak, gerisini siz tahmin edin. Suçlu aramaya gerek yok.

"RAFA'YLA HİÇBİR SORUNUM OLMADI, ASLA SAYGISIZLIK YAPMADI"

Krizi biz çok iyi yönettik. kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı. Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum... Sameul Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Dünyada üç dört yıldan biri... Rafa ile de benim sorunum olmadı. Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten bu sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim. Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor. Mobing uyguluyormuşum... Mobing ne ya? Bunları çıkartan arkadaşlar psikoloğa gitsinler. Çok faydası oluyor.

"BİR ŞEY PLANLADIĞI KESİN"