Sergen Yalçın'dan transfer isteği

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Siyah-beyazlılar, şu ana kadar 9 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Yönetim, 12 Eylül'e kadar takviyelere devam edecek.

SERGEN YALÇIN'DAN TALEP

TRT Spor'un haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın, Serdal Adalı'dan özellikle sol kanadın, merkez orta sahanın ve savunmanın ortasının güçlendirilmesini istedi.

Yönetim, bu talepler doğrultusunda girişimlerini sıklaştırdı.

Bu bölgelerin yanı sıra transfer döneminin son günlerinde uygun maliyetli yerli isimler ile de temas kurulması planlanıyor.

TEKLİF BEKLENİYOR

Beşiktaş Yönetimi, bir yandan da Jonas Svensson ve Joao Mario için gelecek teklifleri bekliyor.

23 yaş üstü 13 yabancı oyuncusu bulunan Beşiktaş, 1 transfer yapmak için en az 2 yabancı futbolcu ile yollarını ayırmak zorunda.