Sergen Yalçın'ı kızdıran isimler

Sergen Yalçın'ın, Antalyaspor maçının ardından, ''Hangi kafayla sahaya çıktılar'' derken kastettiği futbolcuların Diaby, Boyd, Boateng ve Güven olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, evinde 2-1 mağlup olmuştu.

Maç sonu karşılaşmayı değerlendiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ise özellikle ilk yarı ortaya konan futboldan memnun kalmadığını belirterek futbolcularını sert sözlerle eleştirmişti.

KASTETTİĞİ İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Yalçın, ''İlk yarı bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Hangi kafayla sahaya çıktılar, inanılır gibi değil'' açıklamasını yapmıştı.

Başarılı teknik adamın kastettiği isimlerin ise ilk 11’de sahaya sürdüğü ve ilerleyen dakikalarda oyundan aldığı Diaby, Boyd, Boateng ve Güven Yalçın olduğu öğrenildi.

DİABY YOLCU

Öte yandan maç sonu açıklamalarında, ''Bazı şeyleri değiştireceğiz'' diyen Sergen Yalçın'ın, yeni sezon planlamasında ise bu isimlerden Diaby'nin olmadığı belirtildi.

Boyd’un da bu performansı sürdürmesi halinde satılık veya kiralık gönderilecekler listesine eklenmesi kaçınılmaz olacak. Kalması durumunda yıllık 1.7 milyon euro ücret alacak olan Boateng ise yönetimin önereceği rakamı kabul etmesi halinde kadroda tutulacak. Yalçın, henüz 21 yaşında olması nedeniyle genç Güven’e şans vermeye devam edecek.