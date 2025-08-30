Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a geliş hikayesi

Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenip Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ın yeni hocası, sadece birkaç saat sonra Sergen Yalçın oldu.

Maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer'in basın toplantısını locada takip eden Başkan Serdal Adalı, stadyumda yöneticileriyle acil bir toplantı gerçekleştirdi.

"Kulüp, neyin doğru olduğunu düşünüyorsa yapabilir" diyen Norveçli hoca ile 20 dakikalık görüşme sonrası yollarını ayıran Adalı, stat çıkışı Sergen Yalçın'ı aradı ve evine davet etti.

NELER YAŞANDI?

Yalçın da davet sonrası Adalı'nın yanında soluğu aldı.

Gece 00.00 gibi bir araya gelen Adalı ve Yalçın, 02.30'a kadar toplantı yaptı.

Takımın durumu, kadro planlaması, transferler ve teknik kadroya dair fikir alışverişinde bulunuldu. Adalı, Sergen Yalçın ile bu görüşmede 2 yıllığına anlaşma sağladı.

"VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLAYALIM"

Adalı, "Vakit kaybetmeden başlayalım" derken, imza töreni istemeyen Sergen Yalçın da "Yarın tesise gidip takımla tanışıp idmanlara başlayalım. Pazar günü Alanya maçı var, bir an önce işe koyulalım." karşılığını verdi.

Yalçın, cuma günü 18.00'de gerçekleştirilen idmandan 4 saat önce tesise giderek çalışmalara start verdi.

ATİBA EKİPTE

Sergen Yalçın ile Adalı görüşmesinde, Atiba Hutchinson konusu gündeme geldi.

Sergen Yalçın ile yaşanan son şampiyonlukta takım kaptanı olan Atiba'nın, yardımcı antrenör olması kararlaştırıldı.