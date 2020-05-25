Sergen Yalçın'ın Fatih Aksoy kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'da gösterdiği performansla alkış toplayan Fatih Aksoy'a şans verme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Sivasspor'a kiralık olarak gönderilen Fatih Aksoy'un geleceği netleşmeye başladı.

Stoper olmasına rağmen Yiğidolar'da ön libero bölgesinde oynatılan 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başardı.

"AYAKLARINA HAKİM"

Yalçın'ın, Fatih için "Ayaklarına hakim. Stoperde harcanmayacak kadar zeki. Yıllardır ön libero oynuyormuş gibi alanını iyi kontrol ediyor. Orta sahada stoperden daha iyi. Fiziği de iyi. Ama stoper için değil orta saha için. Sivasspor'da sürekli oynadığı için mental olarak da Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışı vermeye hazır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ATİBA'YLA DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK OYNAYACAK

47 yaşındaki teknik adam, Fatih'i yaz kampında ön libero olarak deneyecek. Yalçın, genç oyuncuyu Atiba ile beraber dönüşümlü olarak kullanacak.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Vodafone Park'ta oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı futbolcularla tartışan Fatih, taraftarların tepkisini toplamıştı.

Taraftarların genç oyuncuyu nasıl karşılayacağı merak konusu.