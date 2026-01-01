Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçının devre arasında yaptığı konuşma yayınlandı

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 33. ve 90+1. dakikalarda Vaclav Cerny’den geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

23 Aralık'ta Kadıköy'de oynanan bu derbinin ardından Beşiktaş Kulübü'nden sürpriz bir paylaşım geldi.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın devre arasında futbolculara yaptığı konuşmayı Youtube hesabından paylaştı.

"ÇOK KÖTÜLER"

Beşiktaş tarafından paylaşılan kesitte oyuncularına temastan kaçtıkları için kızdığı görülen Sergen Yalçın, şunları dedi:

İkili mücadeleden kaçarsan, yani tırsarsan, benim tabirimle, o zaman bu takımda oynamayacaksın hocam. Bu takımda oynamayı unut. İkili mücadeleye gireceksin. Buralarda böyle futbol yok. İkili mücadeleye gireceksin. İkili mücadeleden kaçan adam görmeyeceğim hocam. Sen ikili mücadeleden kaçma, bizim kaybetme ihtimalimiz yok. Sen ikili mücadeleden kaçarsan, adam gelip kendinden topu alırsa, biz de topu kaybedebiliriz. Şimdi hepiniz gördünüz, kaybetme ihtimalimiz yok. Var mı? Yok. Zaten konuştuğumuz gibi olmadı mı? Ön adam baskısını doğru yaptığı zaman, uzun top atıyorlar. Biz alıyoruz ya da kaleciye gidiyorlar. Çok kötüler arkadaşlar. Sadece yapmamız gereken topu ayağa indirin, hareketli olun, bas yapın. Dağılıyorlar. Biz kazanırız normalde oyunu. Doğruyu oynarsak biz kazanırız. Onların kazanacak bir oyunu yok zaten.