Galatasaraylı futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

Galatasaraylı futbolcular, Juventus maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlarla galibiyeti kutladı.

Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 23:41
  • Galatasaray, Juventus'u 5-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
  • Maç sonrası futbolcular, taraftarlarla birlikte galibiyeti kutladı.
  • Noa Lang, iki gol atarak performansını taraftarlara üçlü çektirerek taçlandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Juventus’u ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakada 5-2’lik skorla mağlup etti.

GALİBİYET COŞKUSU TRİBÜNLERE TAŞINDI

Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Kale arkasında bulunan kuzey tribününe karşı kol kola giren futbolcular, taraftarlarla birlikte marşlar söyleyerek galibiyet sevincini yaşadı.

Ayrıca maçta iki gol atan Hollandalı futbolcu Noa Lang da sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

