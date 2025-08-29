Sergen Yalçın'ın yardımcıları netleşti

Beşiktaş'ta Lausenne yenilgisi sonrası görevden alınan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ın göreve başlayacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten dün gece yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

YARDIMCILARI DA NETLEŞİYOR

Bu açıklamanın ardından gece yapılan görüşmelerde Sergen Yalçın'la 2 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

ATIBA VE OLCAY

Sergen Yalçın'ın yardımcılarının da belli olduğu öğrenildi. Yardımcıları arasında siyah-beyazlı formayla efsaneleşen Atiba Hutchinson'un da yer aldığı ayrıca Olcay Şahan'ın da ekipte olacağı ifade edildi.

DİĞER İSİMLER

Diğer yardımcıların ise Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü olarak belirlendiği, atletik performans alanında ise Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz'un kadroda yer alacağı bildirildi.