Sergey Yuran: Ligin en iyi takımlarından bir tanesiyle karşılaştık

Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, güçlü bir rakibe karşı oyuncularının sahada iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ligin en iyi takımlarından bir tanesiyle karşılaştık" dedi.

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 09:44
1. Lig’in ilk haftasında İstanbulspor’a konuk olan ligin yeni ekibi Serik Spor, 0-0 biten maçın ardından deplasmandan 1 puanla döndü.

Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yuran, şu şekilde konuştu:

Bu maça hazırlanıyorduk, rakibimizi sürekli izliyorduk. Fiziksel anlamda çok iyi hazırlandık. Nasıl oynayacaklarını da biliyorduk. Öncelikle takımıma teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar. Söylediklerimin hepsini yerine getirdiler. Takımı teslim aldığımda farkındaydım ve çok az süre vardı. Ekibi sadece 1 ayda toparladık. Kimlerin kalacağını ve gideceğine karar vermemiz gerekiyordu. Kadromuz tam anlamıyla kuruldu diyemem. Ama oyuncularıma teşekkür ediyorum.

"İSTANBULSPOR ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Ligin en iyi ekiplerinden bir tanesiyle oynadıklarını vurgulayan Yuran, şunları dedi:

İstanbulspor, çok iyi bir takım. Bugün, ligin en iyilerinden bir tanesiyle karşılaştığımızın farkındayız.

