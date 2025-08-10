Sergey Yuran: Ligin en iyi takımlarından bir tanesiyle karşılaştık

1. Lig’in ilk haftasında İstanbulspor’a konuk olan ligin yeni ekibi Serik Spor, 0-0 biten maçın ardından deplasmandan 1 puanla döndü.

Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yuran, şu şekilde konuştu:

Bu maça hazırlanıyorduk, rakibimizi sürekli izliyorduk. Fiziksel anlamda çok iyi hazırlandık. Nasıl oynayacaklarını da biliyorduk. Öncelikle takımıma teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar. Söylediklerimin hepsini yerine getirdiler. Takımı teslim aldığımda farkındaydım ve çok az süre vardı. Ekibi sadece 1 ayda toparladık. Kimlerin kalacağını ve gideceğine karar vermemiz gerekiyordu. Kadromuz tam anlamıyla kuruldu diyemem. Ama oyuncularıma teşekkür ediyorum.