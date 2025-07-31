Sergio Cordova, Young Boys'a transfer oldu

Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'da bir veda yaşandı.
Joao Pereira yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, forvet oyuncusu Sergio Cordova'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Venezuelalı hücum oyuncusu, İsviçre takımı Young Boys'a transfer oldu.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
Venezuelalı forvet oyuncumuz Sergio Cordova'nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden BSC Young Boys'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Cordova'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.