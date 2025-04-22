Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 3-2 öne geçen sarı-lacivertliler, uzatmada yediği golle 3-3'lük skora razı oldu.
Galatasaray ile puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını azaltırken eski futbolcu Serhat Akın, açıklamalarda bulundu.
"YAPI FALAN HİKAYE"
Akın, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirirken ezeli rekabetin sona erdiğini dile getirdi; "Yapı falan hikaye" dedi.
Akın, daha sonra Fenerbahçe'nin şansızlığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ALLAH İSTEMİYOR ABİ"
Akın, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Hepimizin Allah inancı var. Adam topu direğe vuruyor, Livakovic’in sırtına bacağına vuruyor giriyor. Skriniar yüzde 100 vuruyor, girmiyor. İstemiyor abi Allah istemiyor! Nasıl mesaj alacağız? Şimşek mi çakması lazım beynimizin ortasına?"
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