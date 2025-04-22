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Serhan Akın'dan Fenerbahçe yorumu: Allah istemiyor

Serhan Akın'dan Fenerbahçe yorumu: Allah istemiyor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, takımının Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasına isyan etti. Akın, "İstemiyor abi Allah istemiyor. Nasıl mesaj alacağız, şimşek mi çakması lazım beynimizin ortasına?" dedi.