Serhat Sütlü: Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık
İHA

Süper Lig’in son hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İSTEYEN VE POZİSYONLARA GİREN BİZDİK"

Sütlü, şu şekilde konuştu:

Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık. İlk yarıda lehimize verilen faul penaltıya dönüştü. Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik.

"İKİNCİ DEVREDE REAKSİYON VERDİK"

İkinci yarının başında beraberliği yakaladıklarını aktaran Sütlü, şu değerlendirmede bulundu:

İkinci devrede reaksiyon verdik. Altyapıdan yetişen oyuncularımızı oynattık, sonradan onlara şans verdik. Yenildiğimiz için üzüldük. Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık. Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor