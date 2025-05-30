Serhat Sütlü: Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık

Süper Lig’in son hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"İSTEYEN VE POZİSYONLARA GİREN BİZDİK"
Sütlü, şu şekilde konuştu:
Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık. İlk yarıda lehimize verilen faul penaltıya dönüştü. Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik.
"İKİNCİ DEVREDE REAKSİYON VERDİK"
İkinci yarının başında beraberliği yakaladıklarını aktaran Sütlü, şu değerlendirmede bulundu:
İkinci devrede reaksiyon verdik. Altyapıdan yetişen oyuncularımızı oynattık, sonradan onlara şans verdik. Yenildiğimiz için üzüldük. Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık. Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz.
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