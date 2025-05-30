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Serhat Sütlü: Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık

Serhat Sütlü: Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Göztepe maçının ardından genç oyunculardan oluşan bir ekiple sahaya çıktıklarını söyleyerek, "Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık" dedi.