Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak.

İLK MAÇTA FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Yeni yılın ilk resmi maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, kazanarak kupada 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Ankara temsilcisi de İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma adına önemli bir adım atmanın peşinde.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Udokhai, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Rashica, Cerny, Devrim, El Bilal Toure.

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak, İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can, Haqi, Diouf.