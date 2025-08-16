Abone ol: Google News

Serik Belediyespor, Ümraniyespor karşısında kazandı

1. Lig'de Serik Belediyespor, Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 00:09
Serik Belediyespor, Ümraniyespor karşısında kazandı

1. Lig'in 2. haftasında Serik Belediyespor, Ümraniyespor'u konuk etti.

SERİK BELEDİYESPOR, PENALTI GOLÜYLE KAZANDI

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Serik Belediyespor oldu.

Serik Belediyespor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada penaltıdan Marcos Silva attı.

Bu sonucun ardından Serik Belediyespor, iki hafta sonunda 4 puana ulaştı. Ümraniyespor, ligde 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Serik Belediyespor, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Eshspor Haberleri