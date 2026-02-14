Abone ol: Google News

Serikspor, Bandırmaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

1. Lig'in 25. haftasında Serikspor deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 17:19
  • Serikspor, 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.
  • Golleri Jetmir Topalli, Alan Montes ve Gökhan Altıparmak attı.
  • Bandırmaspor'dan Amidou Badji maçı kırmızı kartla tamamladı.

1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Serikspor karşı karşıya geldi.

Kritik maçta kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Serikspor oldu.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+6'da penaltıdan Jetmir Topalli, 49. dakikada Alan Montes ve 90+7'de Gökhan Altıparmak kaydetti. Ev sahibi ekipte Amidou Badji 36. dakikada kırmızı kart gördü.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Serikspor 29 puana ulaşırken Bandırmaspor 36 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Bandırmaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Serikspor ise Çorum FK'yı ağırlayacak.

