1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Serikspor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 21:12
Serikspor - Erzurumspor FK maçında kazanan yok

1. Lig'in 8. hafta maçında Serikspor sahasında Erzurumspor FK'yı ağırladı.

Pendik Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi ekip 39. dakikada sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Emrecan Terzi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Erzurumspor 59. dakikada Giovanni Crociata ile maça eşitliği getirdi ve iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin sonraki haftasında Serikspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise sahasında Vanspor ile karşılaşacak.

