Serikspor'da futbol direktörü Ferda Ramanlı oldu

- Serikspor, futbol direktörlüğü için Ferda Ramanlı ile anlaştı.
- Takım, sezonun ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamladı.
- Kulüp, Ramanlı'ya yeni görevinde başarılar diledi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig'de mücadele eden Serikspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Ligde sezonun ilk yarısını topladığı 26 puanla 12. sırada noktalayan Antalya temsilcisi, futbol direktörlüğü görevi için Ferda Ramanlı ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
"GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbol direktörlük görevi için Ferda Ramanlı ile anlaşma sağlamıştır. Ferda Ramanlı’ya yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.