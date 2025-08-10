Serkan Özbalta: Şehrimizi mahcup etmeyeceğiz

Erzurumspor FK, 1. Lig’in ilk haftasında sahasında Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM"

Özbalta, şu şekilde konuştu:

Ligin ilk müsabakası her takım açısından kolay olmuyor. Hem fiziksel açıdan tam manasıyla hazır olmadığımız bir dönem hem teknik açıdan hem taktik açıdan hem de stratejiler belirleme açısından. Tabii rakip takımın ve bizlerin resmi müsabakaya çıkmamasından dolayı, tam istediğin noktada istediklerini sahada yapamayabilirsin ama bu her takım için geçerli. Bu düzende çıkıp oynamaya çalıştık, iyi şeyler yaptılar. İlk müsabakaya göre istediklerimizin bir kısmını yapabildik. Bir kısmı ise biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı olmadı. Ligin daha ilk müsabakası, hazırlanmak ve bunu devam ettirmek durumundayız. Genel anlamda oyuncuların oyundan kopmayışı, disiplini, yardımlaşması ve oyunu kazanma bilincinde olmaları bizi memnun etti. Bu, ileriye bakıp daha sağlıklı hareket edebilmemiz açısından güzel bir performanstı. Futbol, çocukluğumuzdan beri aşık olduğumuz, kazandığımızda çok mutlu olduğumuz; kaybettiğimizde ise çok üzüldüğümüz bir oyun. Bugün sahaya çıkarken bazı duygusal hasletler de bizimle beraberdi. Erzurum’a gelip tanışamadığımız, taraftar grubumuzun liderlerinden Zafer Lömenler arkadaşımızın vefatı bizi üzdü. İnsanların onunla ilgili söyledikleri şeyler bizi memnun etti. Gerçekten düzgün bir insanmış. Buradan tekrar rahmet diliyorum, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bir şehir var arkamızda, taraftarlar var. Bizlerden iyi şeyler yapmamızı bekliyorlar ve biz de onları mahcup etmek istemiyoruz. Kendi fıtratımız gereği, kimseye mahcup olmadan 7/24 çalışarak takımı bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Oyuncular bu işin aktörleri olarak bize çok yardımcı oluyorlar. Antrenmanlarda çok ciddiler, disiplinliler ve saha içinde verdiğimiz her şeyi harfiyen yerine getirmeye çalışıyorlar. Büyük tebrik onlara, galibiyeti de Erzurumspor şehrine, halkına ve taraftarlarımıza armağan ediyorum.