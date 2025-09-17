Serkan Reçber, Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü oldu

Beşiktaş'ta bir süredir Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevi için Serkan Reçber'in ismi geçiyordu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon ve kulüp gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

BAŞKAN ADALI DUYURDU

Başkan Adalı, transfer süreci ve takımdaki gidişata dair önemli ifadeler kullandı.

Adalı, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevi için Serkan Reçber ile anlaştıklarını açıkladı.

"ÜMRANİYE'DE YAPTIĞIM İŞLERİ YAPACAK"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalı, "Serkan Reçber ile de Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye’de yaptığım işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek." ifadelerini kullandı.

7 YIL SONRA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta 2018 yılında altyapı direktörlüğü yapan Serkan Reçber, son olarak Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yapmış, 14 Ocak 2025 tarihinde İstanbul ekibinden ayrılmıştı.