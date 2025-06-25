Seyit Mehmet Özkan: Süper Lig, Avrupalıların sonbaharda iyi para kazandığı bir lig

Altınordu U12 Takımı, U12 İzmir Ligi finalinde Genç Özgür SK ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-lacivertliler, rakiplerini 6-0 mağlup ederek U12 İzmir Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı.

Finali izleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, karşılaşma öncesinde Altınordu TV’ye açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIMIMIZ BAYAĞI DA İYİ ÇALIŞIYOR"

Altınordu U12 Takımına büyük önem verdiklerini vurgulayan Özkan, şu şekilde konuştu:

Bu takımımız bayağı da iyi çalışıyor. Uzun zamandır da beraber oynuyorlar. Takımımızın yüzde 80’i, 4-5 yıldır beraber oynadılar. 7-8 yaşından beri Yeşilyurt Merkez Futbol Okulumuzda futbol eğitimi alan sporcularımız şu ana kadar çıkan en iyi jenerasyonlardan. Bu takıma İzmir ve Manisa’daki futbol okullarımızdan da takviyeler yaptık. Finale gelene kadar birçok maç oynadılar. Bugüne kadar oynadığımız 13 maçta 68 gol atıp, 4 gol yediler. Oynadığımız lig İzmir içinde, bunu Türkiye geneline taşımak lazım. Yine bu oyuncularımızın okuduğu Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu futbol takımı da Türkiye ikincisi oldu.

"MENTAL VE FİZİK KAYIPLAR OLACAKTIR"

Altınordu U12 Takımı gibi, kulübün U11 ve U10 takımlarının da iyi bir şekilde geldiğini vurgulayan Başkan Özkan, şunları dedi:

Bu çocuklar ileride Athletic Bilbao modelinde olduğu gibi başka yörelere bakmadan, kendi şehrinden çıkan sürdürülebilir başarılar elde edebilen, üst liglerde ilk 5-6’ya oynayan bir kulübün nüvesini teşkil ederler diye düşünüyorum. Bu çocuklarımızı 20 yaşına kadar iyi büyütmek lazım. Bu işin bir meslek olduğunu beyinlerine kazımak lazım. 20 yaşa gelene kadar mental ve fizik kayıplar olacaktır. Ancak mental kusurlar fiziki kusurlardan daha fazla oluyor. Bu kayıpların nedenlerinden birisi de ülkemizin spora bakış açısından kaynaklanıyor.

"ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU YENİ BİR SİSTEME YÖNELİYOR"

Küçük yaş kategorilerinde yenicilikten ziyade doğru eğitimlere geçilmesini ve Almanya Futbol Federasyonu’nun bu konuda yeni çalışmalara başladığını dile getiren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Küçük yaş kategorilerinde bir lig varsa şampiyonluk da gerekiyor. Yeni bir haber aldım. Almanya Futbol Federasyonu U16’lara kadar tamamıyla birincilikleri kaldırmış, sistemi değiştirmiş. U10’la üçe üçe, U11’ler dörde dört, U12’ler dörde dört, U15’ler ise beşe beş, yediye yedi ve dokuza doku diye ayrı formatlarda oynuyorlar. Almanlar bunun doğru olmadığına ikna olmuşlar, şampiyonalar sadece U17’den itibaren yapmaya başlamışlar. Gelecek sezon da böyle oynanacakmış. Almanların bu düşüncesine ben de katılıyorum. Küçük yaş kategorilerinde şampiyon olanlar çok sevinirken kaybedenler de çok üzülüyor. Küçük yaşlarda şampiyonlukları bu kadar üst seviyeye çıkarmamak lazım. Çocuğun doğal yeteneğini geliştirecek ona daha rahat bir ortamda kendini sıkmayacağı bir ortam oluşturmak lazım. Bu da onların doğal yeteneklerinin gelişmesine neden olacaktır.

"SONBAHARINI YAŞAYAN YABANCILAR İYİ PARA KAZANIYOR"

Süper Lig’de mücadele eden takımlarda ilk 11’de zorlama ile en fazla iki Türk oyuncunun forma giydiğini hatırlatan Başkan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı: