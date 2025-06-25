Sinan Boztepe: Emre Belözoğlu'yla anlaşarak yollarımızı ayırdık

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile kulübün yollarının ayrıldığını bildirdi.

Boztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belözoğlu ile karşılıklı konuşarak anlaştıklarını söyledi.

"KONUŞARAK, ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Belözoğlu'nun kendilerinden müsaade istediğini belirten Boztepe, şunları dedi:

Konuşarak, anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Süreçle alakalı birkaç gün içinde yeni hoca arayışlarımızı planlıyoruz.

"HEMEN YENİ SEZON PLANLAMASINA BAŞLADIK"

Emre Belözoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'ya geldiği günden itibaren gösterilen sevginin, ilgi ve alakanın kendisinde çok özel bir yeri olacağını belirtti.

Görev süresi boyunca imkanları sonuna kadar zorlayarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Belözoğlu, şunları kaydetti:

İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum. Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum.

"HEPİNİZ ALLAH'A EMANET OLUN"

Belözoğlu, her türlü zorluğa rağmen destek olan, fedakarca çalışan tesis personeline, tüm teknik ekibe ve Antalyaspor kaptanı Veysel Sarı başta olmak üzere tüm oyunculara, kendilerine inanan başkan Sinan Boztepe'ye ve yöneticilere, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, teveccühünü esirgemeyen Antalyaspor camiası ve taraftarına teşekkür etti.

Artık önemli olanın Antalya şehrinin bir ve beraber olarak tüm yapısı, dinamikleri ile harekete geçmesi olduğunun altını çizen Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Çalıştığım dönem içinde bunun için çok mücadele ettim. Nispeten başarılı oldum diye düşünüyorum. Sizleri her zaman çok güzel duygularla hatırlayacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

20 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un başında 20 resmi maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.