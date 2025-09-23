Sinan Engin'den Jose Mourinho iddiası: Benfica'nın avukatlarıyla otelde görüştü

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başındayken Şampiyonlar Ligi Play Off mücadelesinde Benfica'ya elenmişti.

Daha sonra ise Mourinho, sarı-lacivertlilerden kovulmuştu.

Yaklaşık 20 günlük bir sürenin ardından ise Portekizli çalıştırıcının yeni durağı, Şampiyonlar Ligi'nde elendiği Benfica oldu.

MOURINHO: BENFICA'YLA HİÇBİR TEMASIM OLMADI

Benfica ile yaz aylarında hiçbir teması olmadığını söyleyen Mourinho, "Bana inanmak istiyorsanız harika, inanmak istemiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Size gerçeği söylüyorum. Yaz aylarında Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Mario Branco, o zamanlar Benfica'da değildi. Fenerbahçe ile sözleşmem vardı ve sonuna kadar yerine getirmek istiyordum. Aklımda Portekiz'e kulüp antrenörü olarak dönebileceğim hiç yoktu. Şimdi ya da daha sonra milli takımın başına geçeceğimi düşünüyordum ama federasyonla hiçbir temasım yoktu. Kariyerim bu yönde ilerliyordu ve Portekiz'e milli takım antrenörlüğü için döneceğimi düşünüyordum." dedi.

Mourinho'nun sözleri sonrası ünlü spor yorumcusu Sinan Engin'den şaşırtan bir iddia geldi.

Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Engin, Mourinho’nun Portekiz’deki Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi Benfica’nın avukatlarıyla gizli bir görüşme yaptığını ileri sürdü.

"FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ BENFICA'NIN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMÜŞ"

Engin, bu sebeple UEFA ve FIFA'yı göreve davet etti.

"Jose Mourinho, Portekiz'deki Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'nın avukatları ile otelde görüşmüş! Avukatlar gelmiş, toplantı yapmışlar! Gitme planlarını önceden yapmış! Başka bir oda daha tutuyor... İsterlerse açıklayabilirler. UEFA ve FIFA'nın bu durumu araştırması lazım! 'Yöneticiyi tanımıyorum' falan hepsi kovulmak için yapılmış! Gitmek ve Fenerbahçe'nin elenmesi üzerine planlar yaptı! Hatta 'Şampiyonlar Ligi'nde ne işiniz var' bile dedi!"

"MOURINHO'NUN NASIL BİR ÇAKAL OLDUĞUNU ANLATIYORUM"