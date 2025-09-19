Sinan Engin'den Yunus Akgün'e gol sevinci eleştirisi: Amacın ne oğlum?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1 yenik ayrıldı.

Karşılaşmada Galatasaray ile sahaya kaptan çıkan Yunus Akgün, Sane'nin pasında 8. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

Yunus'un attığı gol sonrası yaptığı sevinç, Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

YUNUS AKGÜN'E GOL SEVİNCİ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Kerem'in eski bir Fenerbahçeli formasıyla verdiği pozun aynısını yapan Yunus'un göndermesi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin ise Yunus Akgün'e gol sevinciyle ilgili tepki gösterdi.

Engin, Akgün'ün Kerem Aktürkoğlu'na yönelik göndermesine anlam veremediğini söyledi.

"TARAFTARA ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN BÖYLE KÜÇÜK HESAPLAR YAPMAYIN"

Futbolcuların böyle şeyler yapmak yerine sahaya çıkıp topunu oynaması gerektiğine vurgu yapan Sinan Engin, şu ifadeleri kullandı: