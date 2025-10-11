Sivas ve Konya'da futbolcular vergi rekortmeni oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2024 yılına ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesini duyurdu.

Listede sürpriz bir isim yer aldı...

1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, Sivas'ta en çok vergi veren isimlerden biri oldu.

SİVAS'IN EN ÇOK VERGİ VEREN 2. İSMİ CHARISIS

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Sivas İlk 100 Sıralaması listesine göre Charisis, de kentin vergi rekortmenleri arasında 2. sırada yer aldı.

Charisis, Sivas Site Vergi Dairesine ödediği 7 milyon 650 bin 341 lira 66 kuruşla listede ikinci sırada yer buldu.

KONYASPOR'DA DA GUILHERME 12. OLDU

Konya'da da listenin en dikkat çekici mükellefi birçok iş insanını geride bırakan Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya oldu.

35 yaşındaki futbolcu, 12 milyon 567 bin lira vergi ödeyerek listede 12. oldu.

Konyaspor'un kanat oyuncusu Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin lira vergiyle listenin 27. sırasına yerleşirken, savunma oyuncusu Adil Demirbağ 3 milyon 883 bin TL ile 50. sırada kendine yer buldu.