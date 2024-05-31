Sivasspor, Alaaddin Okumuş'un kontratını uzattı

İHA
Sivasspor’da, 2023-2024 sezonu itibari ile sözleşmesi sona eren Alaaddin Okumuş'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcu ile anlaşmaya varıldı.
28 yaşındaki futbolcu, Sivasspor Başkan Vekili Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sivasspor formasını 41 kez giydi
300 bin euro piyasa değerine sahip olan sağ bek oyuncusu, Sivasspor kariyerinde 41 resmi maça çıktı.
Alaaddin, bu karşılaşmalarda 1 kez asist yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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