Sivasspor, Alaaddin Okumuş'un kontratını uzattı Bülent Uygun yönetimindeki Süper Lig ekibi Sivasspor'da Alaaddin Okumuş'un sözleşmesi 2 yıl yenilendi.

İHA

Sivasspor’da, 2023-2024 sezonu itibari ile sözleşmesi sona eren Alaaddin Okumuş'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcu ile anlaşmaya varıldı.

28 yaşındaki futbolcu, Sivasspor Başkan Vekili Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sivasspor formasını 41 kez giydi

300 bin euro piyasa değerine sahip olan sağ bek oyuncusu, Sivasspor kariyerinde 41 resmi maça çıktı.

Alaaddin, bu karşılaşmalarda 1 kez asist yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)