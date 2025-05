Sivasspor Başkanı Bahattin Eken: Bir arkadaşa bakıp çıkacağız

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, yazılı bir açıklama yaptı.

Eken, ligden düştükleri için üzgün olduklarını belirtti.

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

Eken, şunları dedi:

2024-2025 sezonu sonunda, ne yazık ki Trendyol Süper Lig'e veda etmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sadece sportif bir başarısızlık değil, aynı zamanda hepimizin kalbinde bir yara, bir burukluk olarak yer aldı. Futbolun doğasında rekabet, inişler ve çıkışlar vardır. Ancak bu sezon yaşadıklarımız, hepimizi derinden etkiledi. Taraftarımıza yaşattığımız hayal kırıklığı için içtenlikle özür diliyoruz. Bu kulübün her başarısında sevinen, her zor gününde yanında duran vefakar taraftarlarımıza minnettarız. Kulübümüzde geçmişten bugüne emeği olan başta Sayın Mecnun Otyakmaz olmak üzere tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik heyetlerimize, futbolcularımıza, tüm çalışanlarımıza ve büyük taraftarımıza teşekkür ederiz. Bu kulüp, bu büyük aile sayesinde ayakta duruyor. 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'e düştüğümüzde as başkan olarak görev almaya başladım. 2023 yılında başkan vekili, bu sezon ise kulüp başkanı olarak görev yaptım. Yaşanan başarısızlığı tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve üzerime düşen sorumluluğu samimiyetle kabul ediyorum. Hayatım boyunca başarısızlıklarımda başkasını suçlamadım, şimdi de suçlamıyorum. Çünkü bu, karakterime ters düşer.