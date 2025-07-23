Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile anlaştı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Sivasspor, İsveçli forvet Benjamin Kimpioka ile anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen genç futbolcu, kulüp başkanı Gökhan Karagöl'ün de katıldığı törende kırmızı-beyazlı kulüple resmi sözleşmeye imza attı.

İSVEÇ, KONGO VE BRİTANYA KARİYERİ

21 Şubat 2000’de İsveç’te doğan ve kökeni Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne uzanan Kimpioka, futbola IK Sirius altyapısında adım attı. Ardından İngiltere’de Sunderland ve Southend United formaları giyen Kimpioka, daha sonra sırasıyla İsveç temsilcisi AIK, İsviçre'den Luzern ve son olarak da İskoçya'nın St. Johnstone takımlarında top koşturdu.

Profesyonel kariyerinde şimdiye kadar 211 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 49 kez fileleri havalandırırken, 15 asistle de takım arkadaşlarına katkı sağladı.

Kimpioka'nın, Sivasspor’un hücum hattına dinamizm katması bekleniyor.