Sivasspor evinde Konyaspor'u yendi Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor ile Fahrudin Omerovic'in takımı Konyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Sivasspor 1-0 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Manaj, bu sezonki 18. golünü kaydetti.

Sivasspor, çıkışına devam etti

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Bülent Uygun'un öğrencileri çıkışını sürdürdü. Ayrıca yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Konyaspor, art arda ikinci yenilgisini aldı

Konyaspor'da Ethemi ve Sambou gördükleri sarı kartlar sonrası Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Fahrudin Omerovic'in takımı Konyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

İki takım da zorlu maçlara çıkacak

Alınan bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 48 yaptı ve düşme hattından bir adım daha uzaklaştı. 36 puanda kalan Konyaspor ise ateş hattından uzaklaşamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sivasspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.