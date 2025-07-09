Sivasspor, Feyzi Yıldırım’ı kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Sivasspor, sağ bek mevkisini Feyzi Yıldırım ile takviye etti. Geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, kırmızı-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzaladı.

Sivas’a gelerek sağlık kontrollerinden geçen deneyimli futbolcu, kendisini Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

FEYZİ YILDIRIM'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Eskişehirspor altyapısında başlayan Feyzi Yıldırım, daha önce Afyonspor, Nazilli Belediyespor, Niğde Anadolu FK ve Kasımpaşa’da da forma giydi.