Fenerbahçe'de forvet Anderson Talisca'ya emanet

Sezona Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun santrfor hattıyla başlayan Fenerbahçe, üç futbolcudan da beklediği verimi alamaması sonrası ara transferde güçlenmeyi hedeflerken planlar ters tepti.

Cenk’i Kasımpaşa’ya, En-Nesyri’yi Al-İttihad’e yollayan, Duran’ın da kiralık sözleşmesini fesheden sarı-lacivertliler, boşalttığı santrfor hattını dolduramadı.

FORVET TRANSFERİ YAPILAMADI

Başkan Sadettin Saran ve yönetimi transfer dönemi boyunca Lewandowski, Sörloth, Nkunku, Muriqi, Lookman ve Nunez gibi isimlerin peşinde koşsa da sadece 19 yaşındaki Sidiki Cherif’i alabildi.

Domenico Tedesco’nun, “Geldiğimden beri forvet arıyoruz” sözüne rağmen hücum hattına beklenen hamlenin yapılamaması Başkan Saran ve yönetimine tepkilere neden oldu. İsyanın büyümesini ise adeta Anderson Talisca engelledi.

BEN VARIM DEDİ: GOL YÜKÜNÜ SIRTLADI

32 yaşındaki Brezilyalı, tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 19 gol, 4 asiste imza atarak ‘Gerçek santrfor’ performansıyla skor yükünü sırtladı.

Galatasaray’ın yıldızları Osimhen (20 maç-14 gol) ve İcardi’yi (31 maç-12 gol) de geride bırakan Sambacı, Cherif ve Kerem’in yer aldığı santrfor hattında bir numaralı isim olmayı garantiledi.