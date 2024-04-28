Sivasspor, yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı Süper Lig'in 34. haftasında dün Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

AA

Süper Lig'de son olarak 30. haftada deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 kaybeden Sivasspor, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sivas temsilcisi, 31. haftada evinde Fatih Karagümrük maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini başlattı.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, 33. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Son 4 maçta 3 galibiyet geldi

Kırmızı-beyazlılar, ligin 34. haftasında ise evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sivasspor, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisi yakaladığı 4 haftalık süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü.

Sivasspor, ligin 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)