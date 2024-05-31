Sivasspor'da Ali Şaşal Vural’la yola devam edildi

İHA
2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor’un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcuyla anlaşmaya varıldı.
Ali Şaşal, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sivasspor'da 174 maça çıktı
250 bin euro değeri bulunan 33 yaşındaki kaleci, Sivasspor'la 174 kez sahaya çıktı.
Deneyimli isim, bu karşılaşmalarda kalesinde 232 gol gördü. Ali Şaşal, 50 maçta da gol yemedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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