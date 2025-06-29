Sivasspor'da başkanlığa Gökhan Karagöl seçildi

1. Lig takımlarından Sivasspor'da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında iş insanı Gökhan Karagöl, başkan seçildi.

Sivasspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, il protokolü ve delegelerin katılımıyla Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Olağan genel kurulda, yönetim ile denetim kurulu raporları okunup, bilanço ibra edildi.

"İSTEĞİM ELİNİZDEN GELEN DESTEĞİ GÖSTERMENİZ"

Sivasspor'un yeni başkanı Gökhan Karagöl ise, şunları dedi:

1967 yılından beri Sivasspor'a emek harcayan herkese teşekkür ediyorum, 20 yıldır kalbinde hayatında yaşayan Mecnun Başkanıma da şükranlarımı sunuyorum. Şanssız bir sezondu. Çok çalıştılar, maalesef hiç kimsenin istemediği bir sonuç. Bahattin Eken başkan ve yönetimine de buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 10 gün önce aldığımız karar neticesinde her türlü vefayı çekecek olan yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyorum. Sivas benim ata toprağım. Bu şehirde birlik ve beraberlik adına ‘Yiğit düştüğü yerden kalkar' deyip elimizi değil bütün vücudumuzu bu sorumluluğun altına koyduk. İnşallah önümüzdeki sene evimize geri dönmek için dua edip, gecemize gündüzümüze katılıp şehrimize ve bütün dünyadaki Sivaslılara hak ettiği mutluluğu yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kulübün mali yapısı, finansal disiplin ve borç yapısı bizim için olmazsa olmaz. Bu sene işimiz çok zor. Biz çok fazla proje üretmeden net, akılda kalan insanların çok çabuk projeler yapacağız. İnsanların çok çabuk ulaşacağı ‘1 milyon 58 bin SMS' projesini de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bizim için en önemli faktörlerden birisi 12. adam olarak görülen, bizim için 1. adam olan taraftarımız. Sivasspor'u seven, yürekten inanan ilk maçımızdan son maçımıza kadar bizleri destekleyecek olan taraftarımız bizim 1. adamımız olacak. Bu sene bütün tuşlara basmamız lazım ki sezon sonunda o kürsüye çıkıp hep beraber mutluluğu yaşayıp evimize geri dönmek için elimizden gelen gayreti gösterelim. Sizlerden isteğim bundan sonra da elinizden gelen desteği göstermeniz.