Sivasspor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı

- Sivasspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi.
- Altıparmak, daha önce Amed Sportif Faaliyetler'i çalıştırmıştı.
- Kulüp, Altıparmak'ı "Şampiyon Hoca" olarak tanıttı.
Sivasspor'da, Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya varıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Şampiyon Hoca! 7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek." ifadelerine yer verdi.
BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI
Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon Amed Sportif Faaliyetler'in başında 1. Lig'de 8 maça çıkmıştı.