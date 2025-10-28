Abone ol: Google News

Sivasspor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı

Sivasspor Kulübü, teknik direktörlük görevine son olarak Amed Sportif Faaliyetler'i çalıştıran Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 17:17
Sivasspor'da, Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya varıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Şampiyon Hoca! 7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek." ifadelerine yer verdi.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon Amed Sportif Faaliyetler'in başında 1. Lig'de 8 maça çıkmıştı.

