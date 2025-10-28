Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz'la yollar ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig’in 11. haftasındaki Hatayspor beraberliği sonrası Sivasspor taraftarları stadyumda ve sosyal medya üzerinden Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz’ı istifaya davet ederken, kulüp yönetimi de geçtiğimiz günlerde Korkmaz ile bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından yönetim, Osman Zeki Korkmaz ile yolları ayırma kararı aldı.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.