Sivasspor'dan İsmet Taşdemir açıklaması

İHA

Sivasspor’da Rıza Çalımbay’ın ardından teknik direktör arayışı devam ediyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir’in Sivasspor ile anlaştı yönündeki haberleri Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİNİ YANSITMAMAKTADIR"

Kurbanoğlu, sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: