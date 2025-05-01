Sivassporlu Jan Bieganski ameliyat edildi

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Sivasspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki kırmızı-beyazlı takımda 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu Jan Bieganski, ameliyat oldu.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRMİŞTİR"

Kulüpten futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Jan Bieganski, kalça bölgesinde yaşadığı labrum yırtığı nedeniyle Polonya’da ortopedi uzmanı Dr. Tomasz Piontek tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci ve rehabilitasyon çalışmalarının bir bölümü ülkesinde devam edecektir.