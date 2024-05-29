Sivassporlu Samba Camara ameliyat oldu

İHA
Sivasspor’un defans oyuncusu Samba Camara, geçirdiği sakatlık sonrası sağ diz artroskopik menisküs ve kıkırdak operasyonu geçirdi.
Aynı seansta daha önceki ameliyatında konulan metalik implantlar da çıkarıldı.
"Bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz"
Kırmızı-beyazlı kulüp, Camara için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Samba Camara'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz.
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