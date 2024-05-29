Sivassporlu Samba Camara ameliyat oldu
İHA

Sivasspor’un defans oyuncusu Samba Camara, geçirdiği sonrası sağ diz artroskopik menisküs ve kıkırdak operasyonu geçirdi.

Aynı seansta daha önceki ameliyatında konulan metalik implantlar da çıkarıldı.

"Bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz"

Kırmızı-beyazlı kulüp, Camara için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Samba Camara'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)