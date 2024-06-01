Sosyal medya bunu konuşuyor! Jose Mourinho'dan Ali Koç yanıtı Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, telefon rehberindeki en ünlü kişinin Ali Koç olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe’nin bugün görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Jose Mourinho, Borussia Dortmund ve Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe’ye ilişkin soruları yanıtladı.

TNT Sports'a röportaj veren dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili verdiği cevap gündem yarattı.

"Telefon rehberimdeki en ünlü kişi Ali Koç"

Avrupa’nın en büyük kupasını daha önce Porto ve Inter ile iki kez kazanan Portekizli teknik direktör, final öncesinde eğlenceli diyaloglar yaşadı.

İngili futbol adamı Rio Ferdinand’ın kendisine sorduğu "Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?" sorusunu oldukça esprili bir şekilde yanıtlayan efsane çalıştırıcı verdiği cevapla sosyal medyada viral oldu.

Mourinho bu soruya yanıt olarak "Fenerbahçe Başkanı" dedi.

Yaşanan bu diyalog sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.