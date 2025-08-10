Şota Arveladze: 40 derecede maç oynadık

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu.

"40 DERECEDE OYNADIK"

Gürcü teknik adam, çok sıcak bir havada maç oynadıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Çok zor bir havada, 40 derecede oynadık. Sonuçta bir insan oynuyor. Bu havada bu maçı oynamak kolay değil. Ondan dolayı oyun çok durdu. Su içme, sakatlanmalar nedeniyle oyun çok durdu. Seyirci güzel bir maç olmadı ama sonuçta ilk maçalar çok zor geçiyor. Net bir golümüz verilmedi. 6-7 dakika var inceliyorsa net bir şey yok yani. Televizyon seyredenler net bir gol gördü ama maalesef bizimkiler ters gördüler. Bizim için iyi bir sonuç olmadı, kötü bir başlangıç oldu. İleriye bakarak, çalışarak yolumuza devam edeceğiz.