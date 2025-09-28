Şota Arveladze: Galibiyet her zaman çok tatlıdır

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Rizespor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYET HER ZAMAN ÇOK TATLIDIR"

Gürcü teknik direktör, şöyle konuştu:

Son dakikalarda kazanıyoruz. Galibiyet her zaman çok tatlıdır. İlk yarı değişik bir devre oynadık. Rakip de aynısını söyleyebilir. İlk devre iyiydik, ikinci devre kötü başladık. Rakibe hızlı top verdik. Topu çok uzun oynadık. İkinci topları hiç alamadık. Sonra yavaş yavaş baskı yedik. Oyunda kalmak kolay değildi. Rakip takım moral buluyor. Pozisyonlara giriyor. Ama golden sonra iyi durduk ve son dakikada bulduğumuz golün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir deplasman galibiyeti için futbolcularımı tebrik ediyorum.