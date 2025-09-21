Şota Arveladze: Hak ettiğimiz puanı aldık

Kasımpaşa, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa Teknik direktörü Şota Arveladze, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"10 KİŞİ AYAKTA KALDIK"

Arveladze, şu şekilde konuştu:

Zor geçiyor maçlar. Zor bir haftaydı. 3 maç kolay değil, bu tarz maçlar, haftalar. Doğal olarak lig sadece sahada başlamıyor. Bütün kulüp çalışanlarının büyük bir çabası var. Takım kazanınca daha kolay oluyor ama mağlup olunca sanki bir iş yapmamış gibi oluyor. Performans hocaları, sağlık ekibi, mutfaktaki çalışanlar her şeyi takım iyi sonuç alsın diye çalışıyor, onlara teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha 6. haftadayız. Genç oyuncular aldık. Hiç bu ligde oynamayan oyuncular girdi. Maça iyi başladık. İyi de baskı yaptık. Ancak bir küçük hatayı affetmediler. Ancak ayakta kaldık, düşmedik. Pozisyonlar verdik ama golü bulduk. Hak ettiğimiz puanı aldık. bu beni mutlu etti. Her puan, puandır. Karşınızda dev takımlar varsa daha değerli oluyor. Futbolcularımı tebrik ediyorum, 10 kişi ayakta kaldık.