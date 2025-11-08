Şota Arveladze: İkinci yarıda 5 dakikada maçı kaybettik

Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI İKİ DEVRE OYNADIK"

Arveladze, "Birbirinden çok farklı iki devre oynadık. İlk devre oyun elimizdeydi. Çalıştığımız gibi uzun değil de kısa top oynayarak oyunu elimizde tutmaya çalıştık. Genel anlamda oyun bizim elimizde göründü. Fakat ikinci yarıda 5 dakikada maçı kaybettiğimizi söyleyebilirim. Uzun ve hava toplarında iyi olan bir rakibe karşı oynadık. Kalan maçları bu oyuncularla oynayacağız. Onları suçlamak istemiyorum. Çalışmaya devam ediyorlar. Maalesef bu sezon henüz maç kazanamadık. İyi rakiplere karşı oynadık evet ama maç kazanmak da önemli" açıklamalarında bulundu.