Şota Arveladze: Kaleciye teşekkür etmek lazım

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, kaleci Andreas Gianniotis sayesinde maça tutunduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Maçlar çok kötü başlıyor. Muhakkak ilk 10 dakikada gol yiyoruz ve maça dönüyoruz. Biraz daha yakın oynamaya başlıyoruz. Kaleciye teşekkür etmek lazım. Bizi bu maçta o tuttu. Son haftalarda eksiklerimiz var. Kadromuz çok zengin değil. Beşiktaş kalitesini gösteriyor. Çalım atan, top tutan, pas veren oyuncuları var. 1 puan aldık. Puan, puandır." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ NE YAPSIN?"

Beşiktaş'ın durumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Arveladze, "Beşiktaş iyi ve geçmişiyle taraftarıyla hocalarıyla oyuncularıyla zengin kulüp. Herkes Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun üstünden 25 sene geçmiş gibi konuşuyor. Başkası şampiyon olmasın mı? En son 4 sene önce şampiyon oldu, 3 kupa aldı. Ondan önce Şenol hoca zamanı üst üste şampiyon oldu. Biz sadece birinciyi seviyoruz. Barcelona, Real Madrid bazen şampiyon olamıyor, Beşiktaş ne yapsın?" değerlendirmesinde bulundu.