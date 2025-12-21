Mardin'de babasının ısrarıyla ringe çıktı, Türkiye Şampiyonu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Meslek Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sezen Sude Karaboğa, 10 yaşındayken babası Remzi Karaboğa’nın teşvikiyle boksa başladı. Başlangıçta çekinerek ringe çıkan Karaboğa, zamanla sporu benimseyerek disiplinli çalışmalarıyla dikkat çekti.

Sekiz yıllık süreçte birçok turnuvada Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden genç sporcu, son olarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt’ta düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası’nda kadınlar 54 kiloda altın madalyaya uzandı.

HEDEF AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARI

Bayburt’taki şampiyonluğun ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılma hakkı kazanan Karaboğa, yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Genç sporcu, antrenörü Cihan Başaran’ın programları doğrultusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda yoğun tempoda idman yapıyor.

"BOKS, HAYATIMIN MERKEZİNE YERLEŞTİ"

Başarı hikâyesini anlatan Karaboğa, boksa başlarken çekingen olduğunu ancak zamanla spora tutkuyla bağlandığını dile getirdi.

“Babamın zorlamasıyla başladığım boks, şu an benim için büyük bir tutkuya dönüştü ve hayatımın en başköşesinde yer alıyor.” diyen Karaboğa, Türkiye şampiyonu olmanın kendisi için unutulmaz bir an olduğunu söyledi.

Rakiplerinin deneyimli ve güçlü olduğunu vurgulayan Karaboğa, “Hocamın desteğiyle çok çalıştık ve başardık. Türkiye şampiyonluğunu Avrupa ve dünya arenasında da taçlandırmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

"BABAMIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Ailesinin, özellikle de babasının desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Karaboğa, uluslararası arenada elde edeceği başarılarla bu desteğin karşılığını vermek istediğini söyledi:

Babamın hayalleri var ve ben o hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Antrenörüm uzakta olduğunda bile programlarıyla yanımda oluyor. Babamla birlikte çalışıyor, hiçbir idmanı aksatmıyoruz.

BABA KARABOĞA: "O MADALYAYI MARDİN'E GETİRECEK"

Baba Remzi Karaboğa ise kızının başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, boksa yönlendirme kararının ne kadar doğru olduğunu zamanla gördüklerini söyledi:

Kar, kış demeden antrenmanlara geldik. Bazen günde çift idman yaptık. Şu anda hak ettiği yerde. Önünde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. O madalyayı Mardin’e getireceğine inanıyoruz.

Kız çocuklarının sporda desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Karaboğa, Türkiye’nin yeni kadın boks şampiyonları yetiştirdiğini belirterek, genç sporcuların bayrağı daha yukarılara taşıyacağına inandığını ifade etti.