Sözleşmesini 2028'e kadar uzatmıştı: Vincenzo Montella'dan geleceğiyle ilgili açıklama geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz cuma günü ABD'de gerçekleştirilen 2026 Dünya Kupası kura çekiminin ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Montella, Haziran 2026'daki turnuvaya katılmak için play-off oynayacaklarını hatırlatarak "Genç, coşku dolu ve büyümek için büyük bir potansiyeli olan bir takımımız var" dedi.

"BİZİM İSPANYA VE FRANSA GİBİ 30 KALİTELİ OYUNCUMUZ YOK"

Türk Milli Takımı ile Avrupa'nın güçlü takımları arasında önemli farklar olduğunu vurguladı ve "İspanya, Fransa, İngiltere ve Portekiz'in kadrolarında en az 30 kaliteli oyuncu var. Bizim yok. Bu yüzden, mücadele edebilmek için maçlarda yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Montella, İtalyan muhabirin "Türkiye İtalya'dan aşağı görünmüyor, tam tersine..." sözleri üzerine ise "Emin misin? Bence fazla üzülüyorsun. Bence İtalya, teknik direktör Gattuso ile tekrar İtalya oluyor. Biraz zaman alacak. Oyuncu sıkıntısı yok" diye konuştu.

"BENCE FAZLA ÜZÜLÜYORSUN"

Tecrübeli teknik adam, İtalya Milli Takımı'nda istikrarsız sonuçlar aldığının hatırlatılması üzerine ise Gök Maviler'in tek eksiğinin sakinlik olduğunu belirterek "İtalya dünyanın en iyi kalecisine, mükemmel bir defansa, Tonali ve Barella gibi uluslararası üne sahip bir orta sahaya sahip. Ve gol atan bir hücum hattına sahip: Kean ve Retegui ikilisi" yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında da konuştu. Kenan'ın özel bir futbolcu olduğunun altını çizen Vincenzo Montella, "Yıldız harika bir oyuncu, harika bir insan ve henüz 20 yaşında. Hâlâ gelişmesi gereken çok şey var ama hırslı olduğu için başarılı olacak" dedi.

"KENAN YILDIZ'IN BİR KONUDA KENDİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR"

Montella, Türk futbolcunun oynadığı mevki hakkındaki bir soruyu ise "Onu tek bir role hapsetmek için henüz çok erken görünüyor. Şimdilik, hücumcu orta saha veya ikinci forvet olarak, önde her yerde oynayabilir. Sol-orta pozisyonda kesinlikle daha etkili; bu onun alanı. Ancak bir konuda kendini geliştirmesi gerekiyor. Ceza sahasına daha kararlı ve istikrarlı bir şekilde hücum etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bunu başardığında -son zamanlarda gördüğünüz gibi- gol atıyor. Tüm maçlarını izliyorum" diyerek yanıtladı.

"ARDA GÜZEL FİZİKSEL OLARAK GELİŞİYOR"

51 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'in de fiziksel olarak kendisini geliştirdiğini belirtti ve "Orta sahada her türlü rolü üstlenebilir: oyun kurucu, orta saha oyuncusu veya hücumcu orta saha oyuncusu. Kenan Yıldız gibi onun da önemli ölçüde gelişme potansiyeli var" diye konuştu.

"SÖZLEŞMEMİ 2028'E KADAR YENİLEDİM"

A Milli Takım'daki geleceği hakkında da konuşan Vincenzo Montella, "Dünya Kupası'ndan sonra sizi neler bekliyor?" sorusu üzerine "Sözleşmemi 2028'e kadar yeniledim. Saygı ve takdir görüyorum. Türkiye'de hayat güzel" yanıtını verdi.