Spartak Moskova'da İsmail Kartal ismi masada

Rusya Premier Lig’e kötü başlangıç yapan Spartak Moskova’da, hoca arayışları erken başladı.

Ligin ilk altı karşılaşmasında yalnızca iki galibiyet elde eden Spartak’ta gündeme gelen yeni isim İsmail Kartal oldu.

İSMAİL KARTAL İSMİ ÖN PLANDA

Son olarak Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i de kadrosuna katan Moskova ekibinde yönetim sportif değişikliğe gitmek isterken Rafa Benitez ile birlikte İsmail Kartal’ın ismi ön plana çıktı.

GÖRÜŞ PLANLANIYOR

Boşta olan İspanyol teknik adamın göreve sıcak bakmadığı ifade edilirken Rus ekibinin, İsmail Kartal ile görüşme planı yaptığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yol ayrımına gidilmesinin ardından İsmail Kartal, sarı-lacivertliler için de ciddi aday pozisyonunda.

Teklif gelmesi durumunda tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.