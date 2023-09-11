Fatih Terim'in 'Seni milli takıma geri istiyoruz' diyen taraftara tepkisi Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, kendisine 'Seni milli takıma geri istiyoruz' şeklinde seslenen taraftara verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için İsviçre'de önemli bir organizasyon yapılmıştı.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ve İsviçre'nin milli futbolcuları, İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Stade de la Tuiliere'de yardım maçında karşı karşıya gelmişti.

Müsabaka 2-2 sona ererken, Türkiye'nin gollerini Semih Şentürk ile penaltıdan Volkan Demirel kaydederken, İsviçre'nin gollerini ise Eren Derdiyok ile Matias Vitkieviez atmıştı.

Takımı Fatih Terim yönetti

Son olarak Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da görev alan ve uzun süredir takım çalıştırmayan teknik adam Fatih Terim, bu organizasyonda A Milli Takım'ı yönetti.

Tecrübeli çalıştırıcı, mücadele öncesinde ise tribünlerde yer alan taraftarları selamladı. Bu esnada ise bir taraftar, efsane isme seslendi.

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"Bizi Kuntz'dan kurtar"

Maçı izlemek için stadyuma gelen futbolsever, geçtiğimiz günlerde 70. yaşına giren Fatih Terim'e şunları söyledi:

Seni milli takıma geri istiyoruz. Bizi Kuntz'dan kurtar, geri gelmen lazım.

Taraftarın sözlerini gülümseyerek dinleyen Terim, elini göğsüne götürdü ve selam verdi. Fatih Terim'in bu anları ise sosyal medyada gündem oluşturdu.

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Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'la 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz, alınan sonucun ardından taraftarlarca istifaya çağrılmıştı.

Kuntz'un yerine de Abdullah Avcı'nın geleceği iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, şu sözleri sarf etmişti: