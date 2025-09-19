Stanimir Stoilov: Ayaklarımız yere basmalı

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Göztepe mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"GOLÜ ERKEN BULMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Stoilov, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şunları dedi:

Aslında ilk golü hızlı bulduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hemen ardından ikinci golü bulduk. Bu bizim için çok önemliydi. Bu gollerden sonra oyun stratejimizi değiştirdik. Orta alanı kapatarak, kontra ataklara çıkmaya çalıştık. Çok fazla pozisyon yakaladık. Beşiktaş iyi oynadı ama biz takım olarak çok iyi organize olduk ve tüm alanları çok iyi kapattık.

"SANTRFORLARIMIZ DAHA İYİSİNİ YAPMALI"

Takımının üretkenliği konusunda daha fazla gelişmeleri gerektiğini vurgulayan Bulgar teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Sıkıntımız devam ediyor. Çok fazla pozisyona girmemize rağmen bunları değerlendiremiyoruz. Daha üretken olmalıyız. Santrforlarımız bundan daha iyisini yapabilir. Çok fazla gol kaçırdık.

"AYAKLARIMIZ YERE BASMALI"

Stoilov, takımın gelişim sürecine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

Ben her şeyi bir kişiye yüklemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Kulüp olarak herkes çok iyi ve profesyonel şekilde çalışıyor. Taraftarımız, takımı inanılmaz şekilde destekliyor. Bu takımı daha da motive ediyor. Şu anda bir maç kazandık. Ayaklarımız şu anda yere basmalı. Önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız. Sorunlarımızı çözmeliyiz. Aynı zamanda takımdaki bazı pozisyonlarda da rekabeti arttırmamız gerekiyor.

"ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYETTİ"

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

İlk olarak galibiyeti değerlendiren Stoilov, şu şekilde konuştu:

Bizim adımıza kesinlikle çok değerli bir galibiyetti ve ben tüm Göztepe taraftarlarını ve tüm Göztepe ailesini bu galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Bugün aslında baktığınızda biraz akıllı oynadığımızı düşünüyorum maçta. İlk golü ardından ikinci golü hızlı bir şekilde bulduk ve bu bizim stratejimizde bazı değişikliklere gitmemize yol açtı. Bu dakikadan itibaren daha fazla orta alanı kapatarak, orada rakibe fırsat vermeyerek oynamaya başladık ve orada rakibin kaptıracağı toplarla kontratakları kovaladık. Burada hızlı santrforlarımızı kullanmak istedik ve bu plan işe yaradı. Beşiktaş gerçekten tehlikeli bir takım. Bir saniye bile orada konsantrasyonunuzu kaybederseniz hemen tehlike oluşturabiliyorlar. Hemen bu kalenizde golü görmenize neden olabiliyor. O yüzden bütün maç boyunca çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık. Ama santrforlarımızın formlarını yükseltmesi gerekiyor. Çünkü bugün çok fazla gol kaçırdılar. Aslında maçı daha önce bu golleri değerlendirsek koparabilirdik. Bu noktada ilerlememiz gerekiyor.

"OYUNCULARIM TEKNİK HEYETİ ÇOK İYİ DİNLİYOR"

Genel olarak takım hakkında da konuşan Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

Ama genel anlamda baktığınızda Göztepe takımı kesinlikle çok disiplinli, sahada çok organize ve bütün oyuncuların taktiksel kurallarımızı takip ettiği bir şekilde oynuyor ve bu da bize başarıyı getiriyor diyebiliriz. Oyuncularımız, onlardan ne istiyorsak bunu çok iyi bir şekilde dinliyorlar. Ben tekrar bütün oyuncularımı ve tüm Göztepe ailesini, camiasını tebrik ediyorum bu galibiyetten. Evet, rakibimizin bizimle ilgili, bizim takımımızla ilgili pozitif şeyler söylemeleri güzel bir şey ama bence kesinlikle bizim potansiyelimiz bunun çok daha üzerinde ve bunu yapabiliriz. Özellikle topla çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Aynı zamanda fiziksel olarak çok daha iyi olabileceğimize inanıyorum ve daha önce de belirttiğim gibi bazı pozisyonlarda özellikle rekabeti arttırmamız gerekiyor ve bazı oyuncularımızın formlarını arttırmaları gerekiyor.

"TOPA SAHİP OLMA OYUNU OYNAMIYORUZ"

Oyun tarzları hakkında konuşan Stoilov, şu şekilde konuştu:

Biz topa sahip olma oyunu oynamıyoruz ve buna göre oyuncularımızı seçiyoruz. Bizim futbol tarzımız daha agresif, daha baskıya dayalı, dinamik bir oyun tarzı ve dediğim gibi bütün seçimlerimizi buna göre yapıyoruz ve bu futbol tarzının özellikle Türkiye'de birçok takıma karşı sıkıntı oluşturduğunu düşünüyorum. Rakiple ilgili sorduğunuz soruya gelince onların kendi hocaları var, kendi teknik ekipleri var. Onlar kendi analizlerini yapacaklardır. Ben bu tarz konularla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Benim için önemli olan sadece kendi adımıza neleri geliştirebiliriz, neleri daha iyi yapabiliriz.

"KULÜBÜMÜZ İYİ SATIŞLAR YAPTI"

Kendisinin sadece bir teknik direktör olmadığını vurgulayan Göztepe'nin teknik direktörü, sözlerini şöyle noktaladı: